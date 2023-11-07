محمد بن راشد يزور فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023، الذي انطلقت أعمال دورته الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم، وحضور 36 ألف زائر من قطاع الأغذية، بما فيهم مجموعة بارزة من قادة وخبراء وصُناع القرار القطاع لاستعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية المتعلقة بمستقبل الغذاء.
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