«سمانا بورتوفينو» في «دبي للإنتاج» بـ 250 مليون درهم

تنفذ شركة «سمانا» للتطوير العقاري، مشروعها السكني «سمانا بورتوفينو» بقيمة 250 مليون درهم في مدينة دبي للإنتاج. و«مدينة دبي للإنتاج» هي منطقة للتملك الحر، وتحظى بشعبية، وتقع بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى مقربة من مدينة دبي الرياضية، وملعب دبي الدولي للكريكيت، والمعيصم سيتي سنتر، ودائرة قرية جميرا، ومثلث قرية جميرا.

ويُعد «سمانا بورتوفينو» تاسع مشروع من أصل 12 مشروعاً تخطط «سمانا للتطوير العقاري» لتدشينها في عام 2023.

ويتكوّن مشروع «سمانا بورتوفينو» من طابق سفلي وطابق أرضي، بجانب 11 طابقاً علوياً، ويضم 226 شقة، ويمتد على مساحة 259 ألفاً و501 قدم مربعة.

ويُعد «سمانا بورتوفينو» أول مشروع تُطلقه الشركة في «مدينة دبي للإنتاج» وكل وحداته السكنية مزوّدة بحمامات سباحة خاصة مبنية داخل الوحدات، وتصميم المشروع المعماري مستلهم من «الريفيرا الإيطالية».