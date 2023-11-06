بعثة تجارية لغرفة الشارقة إلى أوغندا وكينيا

تبدأ اليوم، البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمالها في أوغندا وكينيا، والتي تهدف إلى تعزيز مستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة الشارقة وكل من الدولتين ودفعها نحو مزيد من التطور، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز أنشطتهم وتنمية صادرات المنشآت الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

ويترأس وفد الغرفة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية في الإمارة.

وتشهد المحطة الأولى من جولة البعثة التجارية التي تنطلق اليوم في العاصمة الكينية نيروبي تنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا، فيما ستواصل بعثة غرفة الشارقة جولتها الإفريقية بزيارة أوغندا، حيث تتضمن المحطتان إقامة ملتقيات أعمال تجمع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية لإطلاق تفاهمات جديدة، إضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعات الأعمال في الإمارات وكينيا وأوغندا، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتأتي هذه البعثة التي تتواصل حتى 10 نوفمبر الجاري، استكمالاً للزيارات الرسمية والبعثات التجارية التي قادتها غرفة الشارقة إلى عدد من الدول الإفريقية خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية للإمارة مع العديد من دول القارة الإفريقية، التي تمثل أسواقاً واعدة وتقدم فرصاً كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين.