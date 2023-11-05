12.8 مليار درهم مدفوعات عبر منصّة «دبي الآن» بنهاية أكتوبر

أفادت مدير إدارة التطبيقات الرقمية بالإنابة في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، هند النعيمي، بأن إجمالي حصيلة المدفوعات للخدمات المتوافرة عبر منصة «دبي الآن»، وصلت إلى أكثر من 12.8 مليار درهم، وذلك منذ إطلاق التطبيق خلال عام 2015 وحتى أكتوبر الماضي.

وأوضحت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن المدفوعات تمت عبر معاملات بلغ مجملها أكثر من 24 مليون معاملة خلال الفترة الزمنية نفسها، لافتة إلى أن «منصة دبي الآن» سجلت ارتفاعاً لافتاً في إجمالي عدد الخدمات المقدمة من خلالها لتصل حالياً لما يتجاوز 190 خدمة، وذلك بالمقارنة بعدد 135 خدمة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن «إجمالي عدد الجهات التي تقدم خدماتها عبر منصة تطبيق (دبي الآن)، يتجاوز حالياً 35 جهة تشمل دوائر حكومية محلية وجهات حكومية اتحادية، إضافة لمؤسسات من القطاع الخاص».

وأضافت أن إجمالي عدد المتعاملين المسجلين عبر منصة التطبيق وصل إلى أكثر من مليون متعامل حتى الآن، فيما وصل إجمالي عدد المواطنين المسجلين على منصة «إماراتي» التي تتضمنها «دبي الآن»، أخيراً، ما يتجاوز 50 ألف مواطن حتى أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن «منصة إماراتي» أتاحت رصد عدد المواطنين المسجلين بمنصة دبي الآن بشكل أكثر دقة، وذلك من خلال رصد البيانات بشكل تلقائي بمجرد التسجيل من خلال بيانات الهوية الرقمية.

وأضافت أن «منصة إماراتي» تُعد مبادرة تهدف إلى توفير منصة موحدة وشاملة لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات المدينة، ومنحهم تجارب سلسة وفعالة تُثري أسلوب حياتهم بشكل سهل وآمن، وذلك ضمن تطبيق «دبي الآن» الذكي والشامل.

وأشارت إلى أنه «لا يتطلب الدخول للمنصة من المواطنين، سوى تسجيل الدخول في تطبيق (دبي الآن) باستخدام الهوية الرقمية لتظهر واجهة (مبادرة إماراتي)».

يُشار إلى أن مبادرة «منصة إماراتي» أتاحت عبر تطبيق «دبي الآن» في مرحلتها الأولى للمواطنين، الاستفادة من خدمات رقمية تغطي قطاعات عدة، شملت: مِنح الإسكان والبناء التي تنسجم مع «مسار الإسكان»، وخدمات المنافع الاجتماعية وفعاليات الفرجان وبطاقة إسعاد، ودعم الكهرباء والمياه وغيرها، من خلال الوصول لهذه الخدمات بشكل مباشر عند استخدامهم تطبيق «دبي الآن» بالهوية الرقمية، حيث يتم توجيههم بصورة تلقائية إلى منصة «إماراتي» على التطبيق الذكي.

وأتاحت المبادرة خدمات جديدة من خلال الإعلان عن المرحلة الثانية من «منصة إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن»، وذلك بإضافة 16 خدمة جديدة للمواطنين، ليتم التوسّع في إجمالي عدد الخدمات المقدمة، وتشمل ضمنها جميع خدمات دبي الآن.