«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية يستقطب شركات التطوير العقاري

ضمت الدورة الـ25 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، شركة «داماك العقارية» إلى قائمتها التي تضم العديد من الشركات العارضة المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة، والمياه، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، والمدن المستدامة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتبرز «داماك العقارية» خلال «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية أحدث تقنياتها وابتكاراتها وحلولها في مجال المباني الذكية، كما تستعرض جهودها لدمج أفضل الممارسات المستدامة في مشروعاتها الحالية والمستقبلية، ومنها تركيب محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية في مشروعاتها، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، واستخدام أنظمة إعادة التدوير، وأنظمة الري المستدامة وأنظمة التهوية لاستعادة الطاقة، وأنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية.

كما تسلط الشركة الضوء على مجمّعها السكني «داماك لاجونز»، المشروع الذي يسعى للحصول على التصنيف الذهبي- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأميركية، ليصبح بذلك أول مجمّع سكني فاخر في الإمارات يحصل على هذا التصنيف ضمن نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي الخاص بالمدن والمجمّعات السكنية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، سعيد محمد الطاير: «يسهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات والمشروعات الخضراء والمتجددة، في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة».

وأضاف: «تكتسب هذه الدورة من (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية أهمية بالغة، فهي تسبق بأيام قليلة استضافة دولة الإمارات للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في مدينة إكسبو دبي، حيث تتجه أنظار العالم نحو دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للبشرية».

من ناحيته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك» العقارية، حسين سجواني: «يشكل هذا العام علامة فارقة في تاريخ معرض ويتيكس، الذي يعزز من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، ويدعم الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة في خلق مستقبل أفضل. مع مرور السنين، تحول المعرض إلى منصة عالمية تجمع أبرز صنّاع القرار في قطاع الطاقة، بهدف تبني أفضل الممارسات البيئية المستدامة التي تعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات على الخريطة العالمية باعتبارهما مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر».

• المعرض يسهم من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات والمشروعات الخضراء والمتجددة في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040.