الأسهم المحلية تربح 33.2 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، وربح رأسمالها السوقي في ختام تعاملات أمس، أكثر من 33.2 مليار درهم.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 31.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.466 تريليونات درهم أول من أمس، إلى 3.499 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و658.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.53 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و323.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 57.1 نقطة ليغلق عند 9486.43 نقطة، فيما صعد مؤشر «فادكس 15» بنحو 0.56% رابحاً نحو 51.6 نقطة ليقفل عند 9252.51 نقطة.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 221.3 مليون درهم ليغلق عند 399.5 درهماً، تلاه «ألفا ظبي» بنحو 112.5 مليون درهم وأغلق عند 18.8 درهماً مرتفعاً بنسبة 0.11%، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 109.5 ملايين درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.69% عند 3.6 دراهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.53%، أو ما يعادل 20.87 نقطة ليغلق عند 3913.42 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع العقاري 1.92%، والخدمات 0.77%، والصناعة 0.58%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 120.6 مليون درهم وأقفل عند 6.77 دراهم بمكاسب 1.5%، تلاه «الخليج للملاحة» جاذباً 40.9 مليون درهم وأغلق عند 7.14 دراهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة 30.9 مليون درهم ووصل إلى 2.12 درهم بصعود رابحاً نحو 2.9%.

إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، عن تعاون مشترك، يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لتطوير الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت، ما يساعد على طرح مجموعة أكثر تنوّعاً من منتجات سوق رأس المال في الشرق الأوسط.

وأفاد السوق في بيان، أمس، بأن هذه المبادرة تستند إلى المعرفة القوية بالمنتجات الاستثمارية التي يتمتع بها سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتباره أسرع الأسواق المالية نمواً في الشرق الأوسط، إضافة إلى ما يقدمه بنك «إتش إس بي سي» من خدمات مصرفية استثمارية عالمية المستوى وخدمات التداول في أسواق رأس المال، ومزايا تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين».