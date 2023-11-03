40 شركة إماراتية ناشئة تعرض مشروعاتها في كوريا الجنوبية

يترأس وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أكبر وفد اقتصادي لدولة الإمارات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للمشاركة في فعالية الشركات الناشئة «COMEUP 2023» في كوريا الجنوبية، حيث تتضمن الزيارة عرض أكثر من 40 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ضمن جلسة بعنوان «عرض أفكار المشاريع الإماراتية»، التي ستنعقد على هامش الفعالية، المقرر انعقادها خلال الفترة من الثامن إلى 10 نوفمبر الجاري.

وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان أمس، بأن وفد الدولة يضم 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال، أبرزها غرفة دبي للتجارة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، و«دبي كوميرسيتي»، ومركز دبي المالي العالمي (فينتك)، وواحة دبي للسيليكون، ومصرف الإمارات للتنمية، ومنصة «هب 71»، ومجموعة «كيزاد»، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة «تيكوم»، إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.

وسيزور بن طوق جناح وفد دولة الإمارات المشارك في الفعالية الكورية، للاطلاع على المشروعات والمنتجات المبتكرة، وأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

كما سيشارك في عدد من الجلسات، ومنها الجلسة الرئيسة للفعالية، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في دولة الإمارات بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعوة الشركات الكورية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أسواق الإمارات السبع، والاستفادة من هذه الممكنات.