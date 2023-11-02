حمدان بن محمد يطلق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033"

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لمتابعة أحدث المشاريع والمبادرات، وأطلق سموه "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأست اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لمتابعة أحدث المشاريع والمبادرات، وأطلقنا "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033".

وأضاف سموه: "وهدفنا أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية وبحلول 2033 نستهدف تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو مليار دولار سنوياً وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة".

وتابع سموه قائلا: "كما اعتمدنا 3 مشاريع جديدة ضمن "استراتيجية دبي للميتافيرس" …".

وختم سموه مؤكدا أن دبي هي مدينة المستقبل الرقمي العالمي.