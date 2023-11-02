20.4 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 10 أشهر

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 20 ألفاً و427 شكوى من مشتركين في خدمات شركة «اتصالات من إي آند»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مسجلة تراجعاً بنسبة 5% تقريباً (ما يعادل 1072 شكوى) عن الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 21 ألفاً و499 شكوى.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في تقرير لها عن شكاوى الاتصالات، أنها تلقت 6670 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و13 ألفاً و757 شكوى من خدمات «دو» خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

وأضافت الهيئة، في تقريرها، أن «اتصالات من إي آند» نجحت في إغلاق ما نسبته 98.2% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق ما نسبته 94.8% من الشكاوى المقدمة بشأن خدمات «دو» بعد حلها، مشيرة إلى أنه تم حل 0.8% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات من إي آند»، و3.7% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبيّنت «تنظيم الاتصالات» أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات من إي آند» بلغ 73.4%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 14.2%، بينما بلغت نسبة الحياد 12.4%.

وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 78.8%، مقابل 6.5% لـ«عدم الرضا»، و14.7% للحياد.