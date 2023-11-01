«دييز» تُطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أطلقت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، في خطوة تسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) عبر تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الجديدة.

ويعد الصندوق الجديد، الذي تم إطلاقه، أمس، على هامش فعاليات «منتدى دبي للأعمال» الذي تنظمه غرف دبي، أول برنامج استثماري ينطلق تحت اسم شركة «أوراسيا كابيتال»، ذراع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الشركة المستقلة والمتخصصة في عمليات الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث سيساعد الصندوق الاستثماري على تمويل الشركات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس (pre-Seed)، وصولاً إلى الجولة الثانية من التمويل (Series B investment phase).

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، إن «إطلاق شركة (أوراسيا كابيتال) وصندوق التمويل الاستثماري للشركات الناشئة المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا بقيمة 500 مليون درهم، يعد خطوة استراتيجية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي، والإسهام في توفير الممكنات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية بعيدة المدى».

وأضاف سموه: «إن هذه المبادرة الاستراتيجية النوعية تدعم جهود سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، لتعزيز إسهاماتها في اقتصاد إمارة دبي، ونمو حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركاً اقتصادياً ورافداً رئيساً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتضمن استدامة تطور اقتصاد دبي خلال العقود المقبلة».

وتابع سموه: «إن الصندوق سيشكل نقطة انطلاق لشركات ناجحة تحظى بمكانة عالمية، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها حاضنة لأكثر الشركات ابتكاراً وتطوراً وإبداعاً. ونحن على ثقة بقدرات فريق العمل المحترف ضمن خبرات شركة (أوراسيا كابيتال) في دعم الشركات الناشئة في القطاعات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، لتتطلع إلى أن تكون ضمن فئة شركات (يونيكورن) العالمية، انطلاقاً من إمارة دبي باعتبارها لاعباً أساسياً في صياغة الاقتصاد العالمي».

وسيسهم الصندوق الاستثماري في سد الفجوة التي يشهدها قطاع تمويل الشركات ضمن هذه المراحل، في خطوة تهدف إلى مواكبة الاقتصادات الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولما تحمله هذه الشركات من فرص واعدة للنمو والتطور ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، تسعى سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) عبر تأسيس شركة «أوراسيا كابيتال»، إلى دعم الجهود نحو بناء القدرات والكفاءات عبر الإسهام في خطط التوسع العالمي للشركات الناشئة، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً سريع النمو، ونقطة جذب للشركات والأعمال.

ويترأس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني. ويضم المجلس في عضويته مجموعة من المختصين في مجالات الصناديق التمويلية وتأسيس الشركات، والأعمال والاستشارات الاستثمارية، بخبرة تتجاوز 15 عاماً في الشركات الناشئة على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي.

دعم التكنولوجيا والأفكار الخلاقة

قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني: «ترتكز شركة (أوراسيا كابيتال) على قيم المشاركة الفعالة، من خلال دعم التكنولوجيا الحديثة والأفكار الخلاقة، والتعاون في تطوير منظومة متكاملة لرواد الأعمال المبتكرين لتبادل الأفكار والمعارف والموارد والمرونة، عبر الانفتاح على الفرص الجديدة والتكنولوجيا الحديثة التي تنسجم مع مستهدفات الصندوق، والنزاهة عبر تبنّي أعلى قيم الشفافية، وذلك لدعم وتمويل الشركات التكنولوجية على مستوى إمارة دبي».

دبي وجهة للاستثمارات العالمية

قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن «إطلاق الصندوق الاستثماري لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، يعكس المكانة المتنامية لإمارة دبي وجهة للاستثمارات العالمية، ومركزاً عالمياً لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة»، مشيراً إلى مكانة منتدى دبي للأعمال كمنصة عالمية للإعلان عن المبادرات النوعية التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتخدم المنظومة الاقتصادية العالمية.

وأضاف الغرير: «حريصون على تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية باستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية إلى دبي، ودعم الاقتصاد الرقمي. ونثمّن مبادرة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة التي نعدّها خطوة متقدمة نحو تعزيز تنافسية دبي في مجال استقطاب وتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة».

إطلاق الموقع الرسمي

أطلقت شركة «أوراسيا كابيتال» موقعها الرسمي الذي يمكّن أصحاب الشركات من التقدم للحصول على التمويل من الصندوق، الذي يستهدف الشركات المحلية على مستوى إمارة دبي، والشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها في الإمارة.

ويوفر الصندوق الدعم للشركات في محفظته الاستثمارية، من خلال تبني منهج الإرشاد المباشر، والمشاركة الفعالة لمساعدة الشركات، بما يضمن نجاحها ونموّها، عوضاً عن الاستثمار في الأصول فقط.