خالد بن محمد بن زايد: مبنى المطار الجديد يعزز النمو الاقتصادي لأبوظبي

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مبنى المطار الجديد «مبنى المسافرين A» في مطار أبوظبي الدولي، لتفقُّد جاهزيته قبل بدء عملياته التشغيلية اليوم، الموافق الأول من نوفمبر 2023.

واطلع سموه، خلال هذه الزيارة التفقدية التي رافقه فيها الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، على أبرز مرافق وخدمات ومعدات المبنى الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 45 مليون مسافر سنوياً، ويمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، وتصل طاقته التشغيلية إلى 79 طائرة في الوقت نفسه، ما يعزز تجربة المسافرين وفقاً لأرقى المعايير الدولية، ويرسخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة عالمية للطيران والسياحة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز بنيتها التحتية والارتقاء بمرافقها الحيوية، ما يلبي طموحاتها وأهدافها الاستراتيجية نحو المستقبل، لافتاً إلى أن الاستعداد لبدء العمليات التشغيلية في واحد من أكبر مباني المطارات في العالم سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتسريع وتيرته من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي في خدمة الركاب وشحن البضائع، والعمل على دعم النمو السريع لقطاع السياحة في الإمارة، ما يرسخ مكانتها وجهة سياحية عالمية، ومركزاً رائداً لقطاع الطيران إقليمياً ودولياً.

وأشار سموه إلى أهمية مواصلة الاستثمار في تعزيز الجاهزية التقنية للبنية التحتية الجوية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمسافرين عبر المنافذ الجوية للإمارة، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي عالمياً في مجال النقل الجوي وفقاً لأفضل معايير الأمن والسلامة في قطاع الطيران.

من جهته، قال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان: «يُعد هذا المبنى الجديد إنجازاً بارزاً لإمارة أبوظبي، نظراً للفائدة التي سيعود بها على النمو الاقتصادي المحلي من خلال مضاعفة القدرة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي، وزيادة مساحته الإجمالية بمعدل ثلاثة أضعاف، حيث يُسهم هذا المبنى في زيادة عدد السياح الزوار إلى الإمارة، وتعزيز شبكة الوجهات العالمية، وإيجاد فرص تجارية جديدة في أبوظبي، وهذا ما ينعكس بشكل واضح على الأهمية التي توليها القيادة لقطاع الطيران، باعتباره وسيلة لدعم الاقتصاد العالمي، وأداة رئيسة في ربط جسور التواصل مع مختلف الحضارات والثقافات من جميع أنحاء العالم».

أول رحلة من المبنى الجديد

أعلنت الاتحاد للطيران، عن تسيير أول رحلة تجارية من مبنى المسافرين «A» من مطار أبوظبي الدولي. وانطلقت رحلة الاتحاد «EY224» من أبوظبي إلى نيودلهي من مبنى المسافرين «A» أمس على واحدة من طائرات الناقلة من طراز «إيرباص A350-1000». ورحّبت الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي الدولي بالضيوف الذين كانوا جزءاً من الحدث التاريخي وأصبحوا بذلك أول من قام بتجربة السفر من مبنى المسافرين «A» الجديد. وسيتم نقل رحلات الاتحاد للطيران إلى مبنى المسافرين «A» بشكل تدريجي اعتباراً من التاسع من نوفمبر. وفي الفترة بين التاسع والـ14 من نوفمبر، ستشغل الاتحاد للطيران رحلاتها من كل من المبنى «A» والمبنى 3، وابتداءً من الساعة 11 صباحاً في 14 نوفمبر، ستبدأ الاتحاد في تشغيل جميع رحلاتها من مبنى المسافرين «A».

• الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد تصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً.