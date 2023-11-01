«دبي للأعمال» ينطلق اليوم بمشاركة عالمية

ينطلق في مدينة جميرا، اليوم، منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي بمشاركة مجموعة من قادة الأعمال والاقتصاديين العالميين.

ويقام المنتدى تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية»، ويجمع تحت مظلته المئات من صنّاع التغيير وقادة الأعمال وخبراء القطاع والمستثمرين والخبراء على مدار يومين من الجلسات الحوارية لبحث مستقبل التجارة والاستثمار العالميين.

وذكرت غرف دبي في بيان أمس، أن فعاليات المنتدى تشمل «منصة المستقبل» و«The Deals Hub»؛ وهما منصتان مبتكرتان لتحفيز الحوار، وتسليط الضوء على قطاعات المستقبل، وتسهيل عقد الشراكات التجارية.