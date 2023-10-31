الشارقة تروج لمقوماتها السياحية في "سوق السفر العالمي" بلندن

تستعد إمارة الشارقة للمشاركة في الدورة الـ43 من "سوق السفر العالمي" الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر 2023، وتشارك 18 هيئة حكومية وخاصة من الإمارة بالتعاون مع "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، بهدف التعريف بمنجزات الإمارة في تحقيق التوازن بين تطور القطاع السياحي من ناحية، وتكريس مفاهيم البيئة والتراث والثقافة عنواناً لاستراتيجيتها في صناعة سياحة مستدامة متنوعة الخيارات.

وتقدم الشارقة للمشاركين والحضور في المعرض التجارب والوجهات الاستثنائية المتنوعة التي تحتضنها ما بين السياحة البيئية والصحراوية والتراثية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى سياحة المغامرات والرياضة، حيث تضم الإمارة تنوعاً بيئياً فريداً يمتد من قلب الصحراء وحتى الجزر مروراً بالجبال التي حولتها الإمارة إلى معالم حضارية هامة مثل مدرج خورفكان، ومشروع مليحة للسياحة الأثرية والبيئية، ومركز بحيص - الحديقة الجيولوجية، وسفاري الشارقة والمحميات الطبيعية مثل محمية واسط الطبيعية ومحمية أشجار القرم.

واستقبلت الشارقة في العام الماضي، أكثر من 1.4 مليون زائر في منشآتها الفندقية، وشهد العام الجاري زيادة ملموسة في عدد الزوار، حيث استقبلت الإمارة في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2023، أكثر من 1.1 مليون نزيل بزيادة 18% عن نفس الفترة خلال عام 2022.

ويشارك هذا العام في جناح الشارقة، بالتعاون مع "هيئة الإنماء التجاري والسياحي"، عدد من أبرز المؤسسات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص، وهي، هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومعهد الشارقة للتراث، بالإضافة إلى الشارقة لإدارة الأصول، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للسيارات القديمة.

بينما شملت قائمة المشاركين من القطاع الخاص، وكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، والشارقة الوطنية للفنادق، وفندق "ذا تشيدي البيت، الشارقة"، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، ومنتجع وسبا شيراتون الشارقة، وفندق جولدن ساندز، وهوليداي للسفر والسياحة، وتراف تولك.

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن "قطاع السياحة مرتبط بشكل وثيق بالعلاقات الدولية والوصول إلى الجمهور في كل ساحة من العالم وترسيخ الروابط وبناء الشراكات مع الجهات النظيرة ذات التأثير في توجهات السفر والسياحة عالمياً"، مضيفاً أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، من أجل أن تكون الإمارة الوجهة السياحية الأكثر جذباً وتنوعاً على مستوى التكامل السياحي وتنوع الخيارات والتجارب في المنطقة والعالم.

وقال المدفع: "إن قطاع السياحة في تطور متسارع، وهناك زيادة في نسبة الوعي بالسياحة البيئية والتراثية والثقافية، وإمارة الشارقة ظلت سبّاقة في تبني هذه الاستراتيجيات السياحية انطلاقاً من التزامها بمعايير التنمية المستدامة التي تدعمها كافة القطاعات وفي مقدمتها السياحة".

سوق السفر العالمي

يذكر أن "سوق السفر العالمي" هو موطن صناعة السفر والسياحة العالمية - والحدث الأكثر تأثيراً في قطاع السياحة، ويجمع كافة العاملين في السياحة والسفر ويوفر لهم منصة لعرض منجزاتهم وفرادة تجاربهم وبناء العلاقات والشراكات بين نظرائهم من العالم. وتنعقد الدورة الـ43 من المعرض هذا العام بمشاركة خمسة آلاف جهة ومؤسسة عارضة منجزاتها وابتكاراتها وتصوراتها لمستقبل السفر العالمي لنحو واحد وخمسون ألف زائر من مختلف دول العالم.