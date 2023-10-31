انخفاض أسعار الوقود خلال نوفمبر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلسا في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الاربعاء أول نوفمبر 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وجاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 98:

قبل: 3.44 درهم

بعد: 3.03 درهم



بنزين 95:

قبل: 3.33 درهم

بعد: 2.92 درهم



بنزين 91:

قبل: 3.26 درهم

بعد: 2.85 درهم



ديزل:

قبل: 3.57 درهم

بعد : 3.42 درهم