«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم شباب حتا لبدء مشروعاتهم الخاصة

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرصها على تقديم الدعم لرواد الأعمال في منطقة حتا بمختلف المجالات، الأمر الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تمكين فئة الشباب من سكان المنطقة لبدء مشاريعهم وتنفيذ أفكارهم الإبداعية، لضمان تنمية اقتصادية مستدامة لمنطقة حتا، وكذلك الإسهام في رفع مستوى المعيشة والرفاهية.

ووفق بيان صادر أمس، قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022، بجهود من أجل تدريب وتأهيل شباب حتا من الراغبين في البدء بمشاريعهم الخاصة أو التوسع فيها، حيث نظمت دورات تدريبية وبرامج تخصصية، قدمت خلالها الكثير من النصائح والإرشادات والمعلومات المفيدة لرواد الأعمال من أهالي حتا، حيث شهد العام الماضي تنظيم 19 ورشة عمل، شارك فيها 401 مشارك، فيما تم تنظم برنامجين تخصصيين، هما الدبلوم المهني المعتمد لريادة الأعمال «التجاري» و«الزراعي» شارك فيهما 103 مواطنين، ضمن 52 مشروعاً، بينما تم خلال الفترة الماضية من العام الجاري تنظيم دورات تدريبية عدة في التفكير الإبداعي في ريادة الأعمال، وكذلك القيادات في ريادة الأعمال، وإدارة الإبداع، والتجارة الإلكترونية، فيما تتواصل الدورات لتطوير خبرات المتدربين وصقل مهاراتهم.

ووفق بيانات المؤسسة والخدمات التي تقدمها حسب القنوات المعتمدة، فقد تم إصدار 34 رخصة تجارية معفاة من خلال المؤسسة في منطقة حتا، منها 8 رخص منزلية، وذلك خلال العام الماضي والفترة الماضية من العام الجاري.

وحرصت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقديم التمويل المالي لعدد من المشاريع، لتمكينها من الانطلاق والتوسع، كما أنها ترحّب دائماً بتوفير الدعم المادي للمشاريع التي تضيف قيمة لمنطقة حتا وأهاليها، حيث إنها تشجع رواد الأعمال المواطنين على الوصول إليها، والتقدم بطلبات التمويل.

ومن الأمثلة على المشاريع التي قامت المؤسسة بدعمها بقروض للتأسيس، وكذلك للتوسع، مشروع مناحل حتا الجبلية (الدرور للعسل والتمور)، الذي تم فيه إنشاء منحل مكون من 3000 خلية نحل، بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 20 طناً من العسل في السنة، والذي سيكون له مردود بيئي زراعي أيضاً.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إنه في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتمكين فئة الشباب من سكان منطقة حتا، لبدء مشاريعهم وتنفيذ أفكارهم، قامت المؤسسة بتنفيذ خطة متكاملة تستهدف هذه الفئة، حيث وفرت الدعم المادي والفني لهم، كما أنها تواصل جهودها من أجل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بما يعود بالفائدة على أهالي منطقة حتا.