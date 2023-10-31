توفير تدريب عملي لموظفي «الرقابة النووية»

استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، سير العمل في محطة براكة للطاقة النووية، كما وافق على توقيع اتفاقية مع مؤسسة أبحاث فرنسية لتوفير تدريب عملي لموظفي الهيئة.

وذكرت «الاتحادية للرقابة النووية» في بيان أمس، أن مدير عام الهيئة، كريستر فيكتورسون، أطلع أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع عقد أخيراً، على مستجدات أنشطتها الرقابية بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية من أجل التأكد من الالتزام بالمتطلبات الرقابية. وناقش أعضاء المجلس سير العمل في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تعمل الوحدات الأولى والثانية والثالثة بشكل تجاري، فيما تعكف الهيئة على مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة والتي ستصدر عند استيفاء شركة نواة للطاقة (المشغل) لجميع المتطلبات الرقابية.

كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الهيئة في «تمرين براكة الإمارات 2023» الذي استمر على مدى 36 ساعة مع 21 جهة اتحادية و19 جهة محلية، حيث قامت الهيئة بتفعيل مركز عمليات الطوارئ التابع لها بشكل كامل لاختبار جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ النووية بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين.

ووافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية لتوفير مختلف الفرص لموظفي الهيئة للحصول على تدريب عملي والمشاركة في المشروعات البحثية وغيرها من الأنشطة التي ترمى لتعزيز بناء القدرات والمهارات.