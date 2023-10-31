«الخطوط الكندية» تدشن أول رحلة مباشرة بين دبي وفانكوفر

دشّنت الخطوط الجوية الكندية رحلتها الجديدة التي تنطلق أربع مرات أسبوعياً دون توقف بين مطار دبي الدولي ومركزها في مطار فانكوفر الدولي، لتكون بذلك أول رحلة طيران دون توقف تُسيّرها الشركة بين الوجهتين، والخدمة الوحيدة دون توقف التي تربط الشرق الأوسط بغرب كندا.

ويأتي هذا المسار الجديد ليُضاف إلى الرحلة اليومية التي تُسيّرها الخطوط الجوية الكندية على مدار السنة بين دبي وتورونتو.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه سيتم تشغيل الرحلة الجديدة بين دبي وفانكوفر بطائرة «بوينغ 787-9» حديثة الطراز، تستوعب 298 راكباً بثلاث فئات من الخدمات: الدرجة الاقتصادية، الدرجة الاقتصادية الفاخرة، والدرجة المميزة للخطوط الكندية.

وتم اختيار توقيت الرحلات لتحسين الربط مع شبكة الخطوط الكندية الشاملة في أميركا الشمالية وشبكة «طيران الإمارات» الواسعة خارج دبي.

وقالت نائبة رئيس الشؤون الدولية والشبكات والشراكات في شركة الخطوط الجوية الكندية، ماري جين لوريت: «تأتي رحلاتنا الجوية الجديدة بين دبي وفانكوفر كإضافة إلى الرحلة اليومية التي تُسيّرها الخطوط الجوية الكندية بين تورونتو ودبي، ما يوسّع تواجدنا في الأسواق الدولية سريعة النمو في شبه القارة الهندية ومناطق الشرق الأوسط».