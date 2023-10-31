مساهمة «السياحة» في اقتصاد الدولة تتخطى مستويات 2019

قالت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، جوليا سيمبسون، إن جاذبية دبي كوجهة سياحية عالمية قوية، يجعلها لاعباً مهماً في القطاع، مشيرة إلى مستويات الأداء القوية في مختلف المؤشرات التي تم تسجليها على مستوى الدولة خلال العام الماضي، فضلاً عن التوقعات الأولية لعام 2023.

وأضافت سيمبسون لـ«الإمارات اليوم»، أنه وفقاً لأحدث البيانات المتاحة لدى المجلس، فإن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات يسير على الطريق الصحيح لتخطي مستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يصل حجم مساهمة القطاع في اقتصاد الدولة إلى أكثر من 180 مليار درهم.

وذكرت أن التوقعات الأولية تشير إلى أن مساهمة القطاع في اقتصاد الدولة سينمو بنسبة تصل إلى نحو 8.5% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2022، لافتة إلى أنه بخصوص التوقعات المستقبلية، فإنه من المتوقع أن يسجل قطاع السياحة والسفر نمواً سنوياً بنسبة تصل إلى 2.7% حتى عام 2033.

وتابعت سيمبسون، أنه بحسب البيانات، فإن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات سيوفر أكثر من 758 ألف وظيفة بنهاية العام الجاري، لتتخطى مستويات عام 2019، حيث كان القطاع يوفر حينها 745 ألف وظيفة، متوقعة أن يواصل قطاع السياحة والسفر مساهمته القوية في سوق العمل بالدولة ليضيف أكثر من 114 ألف وظيفة جديدة خلال 10 سنوات بحلول عام 2033، وسط توقعات أن يصل حجم الوظائف في القطاع إلى أكثر من 872 ألف وظيفة.

وقالت سيمبسون: «استناداً إلى البيانات المتوافرة لدينا، أسهم الزوّار الدوليون في عام 2022 بمبلغ كبير قدره 117.6 مليار درهم من النفقات في الاقتصاد الوطني للإمارات، ما يمثل نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 65.3% مقارنة بعام 2021».

ووفقاً لبيانات المجلس الأولية، من المتوقع أن يرتفع حجم نفقات الزوار الدوليين إلى دولة الإمارات بنسبة تصل إلى 13.6% ليبلغ أكثر من 133 مليار درهم، فيما تشير التوقعات بعيدة المدى إلى أن حجم الإنفاق سينمو سنوياً بنسبة تصل إلى نحو 4% سنوياً حتى عام 2033.

وأظهرت البيانات أن حجم الإنفاق المحلي (السياح من داخل السوق الإماراتية) على السياحة والسفر، سيسجل نمواً قوياً بدوره ليصل إلى 48.7 مليار درهم خلال العام الجاري مقارنة بنحو 47 مليار درهم العام الماضي وبنمو يصل نسبته إلى 3.7%، في حين تشير التوقعات بعيدة المدى إلى أن حجم الإنفاق المحلي على السياحة والسفر سينمو بنسبة 2.6% سنوياً حتى عام 2033.

أداء استثنائي

حقق القطاع السياحي في دولة الإمارات أداءً استثنائياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

• 758 ألف وظيفة سيوفرها «القطاع» بنهاية العام الجاري.