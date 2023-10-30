انضمام 23 شركة ناشئة جديدة إلى «هب 71»

أعلنت «هب 71» (Hub71)، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن انضمام 23 شركة ناشئة جديدة إليها ضمن مجموعتها الـ13، والتي تمكنت معًا من جمع تمويلات تتجاوز قيمتها 53 مليون دولار.

وذكرت في بيان اليوم، أنه بعد عملية اختيار دقيقة، ستشارك الشركات الناشئة في برنامج بناء الشركات الجديد التابع لـ«Hub71»، وستستفيد من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، و250 ألف درهم نقدًا مقابل حقوق الملكية. وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء ضمن هذه المجموعة مؤهلة أيضا بعد عام واحد للحصول على دعم بقيمة 250 ألف درهم مقابل حصص من الأسهم.

وحقّقت «Hub71» زيادة بنسبة 107% في طلبات الانضمام المقدمة إليها من الشركات الناشئة من أكثر من 100 دولة، مما يعزّز الجاذبية العالمية المتنامية لإمارة أبوظبي كوجهة مبتكرة لنموّ روّاد الأعمال في العالم. وتضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات ومصر والسعودية، إلى جانب شركات من المملكة المتحدة وكندا والهند وأرمينيا، تسعى جميعا لتمكين حضورها في أبوظبي.

وإضافة إلى ذلك، تمثل الشركات الناشئة من الولايات المتحدة نسبة 40% في المجموعة الأخيرة، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد لدى مراكز التكنولوجيا المتقدمة بمنظومة الابتكار التي تتميز بها أبوظبي. وتعمل هذه الشركات الناشئة في 11 مجالًا مختلفًا لدعم تطوّر القطاعات المتوافقة مع الأولويات الاقتصادية الإستراتيجية لإمارة أبوظبي، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا المالية والمناخية والصحية والتعليمية. وستنضم سبع شركات ناشئة في المجموعة الجديدة إلى منظومة «Hub71+ Digital Assets» المتخصّصة، والتي تركز على فتح آفاق النموّ أمام تقنيات «ويب 3» والأصول الرقمية.