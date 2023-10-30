"وجد من أجل التجارة" تروج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، حملته الترويجية "وجد من أجل التجارة" في كولومبيا وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً يقوم بها المركز في الأميركتين الشمالية والجنوبية. وزار المركز العاصمة الكولومبية بوغوتا ومنطقة "ريسارالدا" لزراعة البن حيث استعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الكولومبية لتوسيع أعمالها دولياً وإنشاء مسارات تجارية أوسع بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وتلعب سلسلة الحملات الترويجية "وجد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيساً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يسهم المركز بنسبة 11٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة. واستقطب المركز رقماً قياسياً من حيث عدد الشركات الجديدة التي انضمت إليه بعد تسجيل 3049 شركة جديدة في منطقته الحرة خلال عام 2022، و1456 شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2023، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه عتبة 23 ألف شركة تتنوع ما بين شركات كبرى متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة ومشاريع لرواد أعمال مستقلين.

وأقيمت فعاليات الحملة الترويجية "وجد من أجل التجارة" بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في بوغوتا، وغرفة تجارة بوغوتا، ووكالة تشجيع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي "بروكوكولومبيا"، ومبادرة "صنع في ريسارالدا"، وشركة "فيداتيك"، ومكتب حاكم ولاية ريسارالدا.

واستقطبت أكثر من 150 من قادة أعمال بارزين من كلتا المدينتين الكولومبيتين حيث سلط وفد المركز الضوء على الجاذبية التجارية لدبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وجاءت الحملة الترويجية التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة في كولومبيا كجزء من سلسلة أوسع من فعاليات "وجد من أجل التجارة" الترويجية التي تجوب الأميركتين، حيث استكملها المركز في الولايات المتحدة بزيارة مدينة ميامي واختتمها في نيويورك يوم أمس.

وتعتبر كولومبيا مركزاً رائداً لتجارة وإنتاج مجموعة مختلفة من السلع أبرزها الزمرد والذهب والبن والكاكاو، وتمثل سوقاً استراتيجية رئيسية لمركز دبي للسلع المتعددة الذي يتطلع إلى دعم استكمال وضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا، والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة ستعود بنتائج اقتصادية ملموسة على كلا البلدين. ويبلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وكولومبيا 272 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تتضاعف تدفقات التجارة والاستثمار بينهما ثلاث مرات بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: "تعد كولومبيا سوقاً حيوية تتمتع بإمكانات تصديرية هائلة لمجموعة من السلع المهمة بداية من الزمرد مروراً بالذهب ووصولاً إلى التكنولوجيا. كما أنها قوة عالمية مؤثرة في مجال الأغذية الزراعية كونها ثالث أكبر منتج للبن في العالم بعد البرازيل وفيتنام، وواحدة من أكبر 10 منتجين للكاكاو، وأيضاً واحدة من أغنى البلدان بالمياه على وجه الأرض. ويجمع بين دولة الإمارات وكولومبيا بالفعل علاقات تجارية ديناميكية راسخة، وهدفنا هو الانتقال بهذه العلاقة إلى المستوى التالي. ولذلك، يسعدني أن أعود إلى كولومبيا لتوطيد أواصر علاقاتنا التجارية بشكل أكبر وتسليط الضوء على الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها دبي لتكون بوابة للقطاعات والسلع الكولومبية المتنوعة للتوسع عالمياً".