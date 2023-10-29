إجراءات لاستمرارية الكهرباء خلال موسم الأمطار

جددت هيئة كهرباء ومياه دبي دعوتها لأفراد المجتمع إلى اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية خلال موسم الأمطار، لتجنب حدوث أي أعطال أو انقطاعات داخلية، وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار جهودها لمواصلة توفير إمدادات الكهرباء وفق أعلى معايير الكفاءة والتوافرية والاعتمادية. ودعت الهيئة المتعاملين إلى الاطلاع على الإرشادات والنصائح التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرّف إلى أهم الخطوات والاحتياطات والإجراءات الضرورية خلال موسم الأمطار.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية.