4 عوامل تحفز استثمار الشركات العائلية في المشروعات الناشئة

قالت مديرة التواصل المجتمعي في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إيمان بن شيبة، إن هناك أربعة عوامل أساسية تسهم في تحفيز واجتذاب الشركات العائلية للاستثمار في المشروعات الناشئة.

وأوضحت بن شيبة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات منتدى المؤسسات العائلية الدولي السادس، أن تلك العوامل: تشمل وضع هيكلية واضحة إدارية وأنظمة داعمة للحوكمة في شركاتهم، إلى جانب العمل على الاهتمام بوضع دراسات جدوى شاملة لمشروعاتهم، فضلاً عن وضع استراتيجية طويلة الأمد لتصورات أعمال تلك الشركات والمتعاملين والأسواق المستهدفة لأنشطتهم، فيما يتجسد العامل الأخير في ضرورة البحث عن الشركاء للاستثمار من الشركات العائلية في مجال تخصصات عمل رواد الأعمال نفسه وبما يدعم زيادة فرص مساهمة المؤسسات العائلية في الاستثمار في تلك الشركات الناشئة مع كونها في مجالات وتخصصات أعمالها نفسها.

وأضافت أنه من خلال المحادثات مع العديد من ممثلي الشركات العائلية، ظهرت تحديات تجعل بعض الشركات تحجم عن الاستثمار في المشروعات الناشئة، منها، اهتمام الشركات العائلية بأولوية الاستثمار في المشروعات التي تمتاز بالعائد المضمون على المدى الطويل مثل العقارات والإنشاءات وصعوبة المخاطرة في مجالات جديدة وغير مألوفة، خصوصاً في ظل عدم اهتمام بعض رواد الأعمال بوضع استراتيجية عمل طويلة الأمد لمشروعاتهم.

وأشارت إلى أن وضع أنظمة تتيح التواصل بين الشركات العائلية والشركات الناشئة من فترة لأخرى يزيد من فرص الشراكات والاستحواذات من قبل الشركات العائلية للمشروعات الناشئة.