52 ألف زائر لمعرض «أوتوميكانيكا دبي 2023»

استقبل معرض «أوتوميكانيكا دبي 2023»، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في الشرق الأوسط، أكثر من 52 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام، بزيادة سنوية نسبتها 21% في عدد الزوّار التجاريين، مقارنة بدورة العام الماضي، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً للمعرض، ما يظهر مدى ازدهار ونمو سوق خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة.

وشهدت دورة «أوتوميكانيكا دبي»، التي اختتمت فعالياتها أخيراً، مشاركة 1938 عارضاً من 61 دولة في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال مدير إدارة مجموعة معارض «أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست» الجهة المنظمة لمعرض «أوتوميكانيكا دبي»، محمود غازي بيليكوزن، إن «تسجيل دورة هذا العام لحضور أعداد قياسية من الزوّار لا يؤكد فقط على الطلب المتزايد من قبل الزوّار والعارضين على هذا النوع من معارض السيارات فحسب، لكن يعتبر أيضاً مؤشراً قوياً على ازدهار القطاع في الشرق الأوسط».

وأضاف أن «قائمة أكبر دول زائرة للمعرض ضمت كلاً من: الإمارات والسعودية والهند والعراق والصين ومصر وباكستان وروسيا وعُمان، مع زيادة بنسبة 15% في عدد الزوّار من دول خارج الإمارات».