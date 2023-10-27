1.39 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.39 مليار درهم، مع تركّزها في أسهم العقارات والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.062 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و326.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 118.98 مليون سهم عبر أكثر من 8302 صفقة. وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 1.54% إلى 3782.04 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.88% إلى 9242.18 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي تزامناً مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.86% عند مستوى 6.45 دراهم، بتداولات قيمتها 83.13 مليون درهم، فيما تراجع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 1.4% عند 7.04 دراهم، بتداولات تجاوزت 45.7 مليون درهم.

وانخفض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.48% بتداولات وصلت إلى 43.8 مليون درهم، بينما ارتفع سهم «ديوا» بنسبة 0.42% عند 2.4 درهم.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي مع تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.1%، و«ألفا ظبي» 1.54%، كما تراجع سهم «مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 2.42%، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.69%. وكان سهم «العالمية القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، بقيمة 230.34 مليون درهم، ثم سهم «ألفا ظبي» بنحو 100.98 مليون درهم.