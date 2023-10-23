«بريك بلك» ينطلق بدبي فبراير 2024

أعلن منظمو مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» عن إقامة النسخة المقبلة من الحدث يومي 12 و13 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وكانت نسخة عام 2023 قد شهدت 6496 زائراً، بزيادة بنسبة 93% مقارنة مع عام 2022، وبنسبة 84% في عدد الجهات المشاركة، كما استقطبت متخصصين من مختلف أطياف قطاع المشاريع الكبرى وسلسلة الإمداد والتوريد.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: «تلعب دولة الإمارات دوراً حيوياً في تعزيز قدرات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً».