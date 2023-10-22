مكتوم بن محمد: دبي قاعدة نموذجية للخدمات والمؤسسات المالية العالمية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك «أوف كوميونيكيشنز الصيني» (BOCOM)، أحد أكبر البنوك في الصين، رن ديكي.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي، سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه دبي للقطاع المالي، وما توفره من مقومات جذب لمجتمع المال والأعمال العالمي، تتمثل في البنية التحتية عالمية المستوى والأطر التشريعية المرنة التي تضمن للمستثمرين البيئة المثالية لتنمية أعمالهم.

كما تناول الاجتماع سُبل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والصين، ودعم الشراكة والتعاون المتناميين بين قطاعات المال والأعمال في دبي والصين. ويستعد «أوف كوميونيكيشنز الصيني» حالياً لتأسيس مكتب جديد له في مركز دبي المالي العالمي لتقديم خدمات مالية ومصرفية متنوعة، وللاستفادة من فرص الأعمال المتوافرة في المنطقة.

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء، برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك «أوف كوميونيكيشنز الصيني»، مؤكداً: «حرص دبي على توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات المالية والبنوك الرائدة في العالم، وتوثيق وتطوير روابطها مع مجتمع المال والأعمال العالمي بإمداد مختلف مكوناته بكل المقومات المؤهلة للتميز، سعياً لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، واستناداً إلى مجموعة من المعطيات التي تستند إلى التزام دبي القوي بتطوير نظام الأعمال الخاص بها، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) بمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 القبلة، وتعزيز موقعها ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية».

وقال سموه: «دبي حريصة على تعزيز مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار، عبر شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية للاستفادة من فرص الأعمال المتوافرة في الأسواق الأسرع نمواً في المنطقة، استناداً إلى موقع دبي العالمي الرائد وجهة عالمية للخدمات المالية، ومركزاً رائداً للمؤسسات المالية والبنوك العالمية، بما تملكه من بنية تحتية وأطر تنظيمية متطورة، وصديقة للأعمال وداعمة للابتكار، ما جعلها قاعدة نموذجية للخدمات والمؤسسات المالية الساعية للتوسع خارج حدودها، والوصول إلى اقتصادات ومراكز مالية جديدة».

وأضاف سموه: «من خلال الشراكات وتشجيع المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك (أوف كوميونيكيشنز الصيني)، على العمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، فإننا لا نهدف فحسب إلى تعزيز مكانة دبي في المشهد المالي العالمي، بل نهدف أيضاً إلى الإسهام في توفير فرص استثنائية لنمو قطاع الخدمات والصناعات المالية العالمية».

وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس»، أمس: «استقبلتُ اليوم رن ديكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك (أوف كوميونيكيشنز) الصيني (BOCOM)، الذي سيفتتح أعماله في مركز دبي المالي العالمي، واستعرضنا سُبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمالية القوية بين الإمارات والصين، ودعم الشراكة بين قطاعات المال والأعمال في دبي والصين، في ظل ما توفره دبي من مقوّمات جذب لهم».

وأضاف سموه: «بنك (أوف كوميونيكيشنز) هو أحد أقدم أربعة بنوك في الصين، وأحد أكبر البنوك فيها من حيث إجمالي الأصول والقيمة السوقية. ومع إرثه العريق الذي يمتد لأكثر من قرن، يسعى اليوم لتعزيز وجوده العالمي والإقليمي عبر الانطلاق من موقع دبي الاستراتيجي، والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة».

وتابع سموه: «دبي حريصة على بناء شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية، بما يحقق مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33)، لتكون ضمن أهم أربعة مراكز مالية في العالم».

النائب الأول لحاكم دبي:

• دبي حريصة على توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات المالية والبنوك الرائدة في العالم.

• الإمارة حريصة على تعزيز مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار عبر شراكات متينة مع أبرز المؤسسات العالمية.

تأسيس البنك

تأسس بنك «أوف كوميونيكيشنز الصيني» في عام 1908، وهو من بين أقدم أربعة بنوك في الصين، وهو أحد أكبر البنوك فيها من حيث إجمالي الأصول والقيمة السوقية. حصل البنك على الرخصة التجارية من مركز دبي المالي العالمي في أغسطس 2023، ما يمثل إنجازاً مهماً في التزامه بتوسيع وجوده في المنطقة. ويسعى البنك الصيني إلى تعزيز وجوده في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.