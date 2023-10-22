العروض التفاعلية المبتكرة لـ «إي آند» تجذب صناع القرار وخبراء التكنولوجيا

اختتمت «إي آند» مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023»، حيث اجتذبت الزوار وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا إلى جناحها الذي تضمن مجموعة واسعة ومميزة من العروض التفاعلية المبتكرة في مجالات التنقل، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والطيران، والنفط والغاز تحت شعار «(إي آند) تعزز الابتكار».

وتعكس المشاركة الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي من أجل المساهمة في صناعة مستقبل أفضل، وذلك من خلال عرض أحدث التقنيات، وقدرتها على التأثير في الصناعات المختلفة، وتحفيز الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرص للاطلاع على أهم التجارب الناجحة في القطاع التكنولوجي.

وقدمت «إي آند» نقلة نوعية في مجال التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، من خلال الإطلاق الأولي لمشروع «Charge&Go» الأول من نوعه كمنظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات، وستتوزع المحطات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الدولة لتشكل منظومة شحن كهربائي متكاملة وبكفاءة عالية وبأسعار مناسبة.

وأعلنت المجموعة في هذا الحدث التكنولوجي العالمي عن إطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، تحت اسم (EASE)، في خطوة مهمة تشكِّل نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدَّمة للعملاء.

ويتيح متجر EASE للعملاء التمتع برحلة تسوق فريدة في متجر ذاتي التشغيل بالكامل، يتضمن حلولًا مرتكزة على الذكاء الاصطناعي، وتقنية التعرف إلى بصمة الوجه، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار، والبوابات الذكية، إلى جانب شاشات الخدمة الذاتية وآلات توزيع الأجهزة والاكسسوارات.

وأعلنت «اتصالات من إي آند» خلال المعرض عن إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة. ويتيح إطلاق شبكة الجيل الخامس المستقلة للمرة الأولى لمستخدمي الهواتف المتحركة الحصول على أعلى سرعات لرفع البيانات، وتحسين كفاءة بطاريات الأجهزة، والارتقاء بتجاربهم عبر سرعات اتصال فائقة.

وتمكنت «اتصالات من إي آند» من تحقيق إنجاز عالمي آخر من حيث تحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس وصلت أكثر من 13 غيغابت بالثانية، والذي يعزّز من خلال السرعات المتطورة للشبكة من مكانة دولة الإمارات، لتواصل صدارتها على صعيد سرعات الجيل الخامس عالمياً.

ووقعت المجموعة من خلال ركائز أعمالها مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات والشركات، ما يدعم جهودها المستمرة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا.

كما وقعت «اتصالات من إي آند» العديد من المبادرات والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية، مثل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، كجزء من مبادرتها لتوظيف وتمكين المواهب وخبرات الإماراتية في الدولة، وشرطة دبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي.