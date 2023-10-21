«يلا المحدودة» تستعرض استراتيجياتها

استعرضت «مجموعة يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في «بورصة نيويورك» استراتيجياتها خلال مشاركتها في «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض وتجمع للشركات الناشئة حول العالم، الذي استضافته دبي تزامناً مع معرض «جيتكس غلوبال 2023».

وقال رئيس ومدير المجموعة، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في المنطقة، صيفي إسماعيل: «باعتبارها أول شركة (يونيكورن) تكنولوجية تتخذ من دولة الإمارات مقراً، تؤكد (يلا) التزامها بدفع عجلة تقدم مجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ودعم مسيرة التنمية الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف إسماعيل: «سنواصل المضي قدماً نحو عالم الابتكار لتسخير أحدث ما توصل إليه العلم، لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات رقمية تتوافق مع احتياجات المستخدمين والثقافات المحلية، والاستفادة في الوقت نفسه، من فرص النمو التي توفرها المنطقة لتعزيز جهود الارتقاء بالاقتصادات الرقمية على المستويات المحلية».