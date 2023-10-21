«إيدج» و«إي آند» تتعاونان لطرح حلول اتصالات آمنة

وقعت «كاتم» الشركة التابعة لمجموعة «إيدج»، وشركة «اتصالات من إي آند»، اتفاقية في معرض «جيتكس غلوبال 2023» الذي اختتم فعالياته في دبي، أمس، بهدف توسيع نطاق وصول مجموعة منتجات «كاتم» الشاملة إلى السوق، بدءاً من التطبيقات الرائدة وبوابات الشبكات وحتى الهواتف الذكية المشفرة.

وتسعى الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية في «اتصالات من إي آند»، عبدالله إبراهيم الأحمد، والرئيس التنفيذي لـ«كاتم»، ديدييه باجنو، إلى توسيع مسار اعتماد منتجات «كاتم»، كما تؤكد التزام الطرفين باستكشاف الفرص المتاحة لحلول الاتصالات الآمنة الشاملة في الأسواق الرئيسة.

وتضمن منتجات وحلول «كاتم» متعددة المنصات، التشفير الشامل للصوت والفيديو والرسائل، من خلال شبكات موثوق بها ومخصصة.

وبالاعتماد على شركة «اتصالات من إي آند» في تقديم حلول اتصال آمنة وشاملة للقطاعين الحكومي والخاص، فإن دمج منتجات «كاتم» فائقة الأمان، سيعزز مستويات الأمان للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يضمن هذا التعاون الاستراتيجي حماية البيانات الحساسة، وتقديم حلول أمنية شاملة.