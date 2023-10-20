بدء تصنيع الأقمار الاصطناعية في الإمارات خلال 2025

كشفت شركة «بيانات» المزودة لحلول البيانات الجيومكانية والتحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، عن دخولها مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيع أول قمر اصطناعي بشراكة مع شركتي «الياه سات» و«آي ساي» الفنلندية في أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2025.

وأفادت الشركة بأنه بموجب اتفاقية بين «بيانات» و«الياه سات» و«آي ساي» ستشهد السنوات الأربع المقبلة إطلاق ما بين سبعة وتسعة أقمار اصطناعية، منها خمسة على الأقل إماراتية الصنع.

وقال العضو المنتدب لشركة «بيانات»، حسن الحوسني، إن الشركة تركز خلال العام الجاري، على الشراكات المحلية والدولية، لافتاً إلى الشراكة مع «الياه سات».

وأوضح الحوسني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش المشاركة في معرض «جيتكس غلوبال 2023» في دبي، أن «(الياه سات) مختصة في حلول الاتصالات الفضائية، بينما (بيانات) مختصة في المنظومة الأرضية، وبالتالي فالشراكة بينهما تكاملية وبمجرد وصول الصور الفضائية نكون قادرين على التعامل معها ووضعها في الإطار الصحيح للاستفادة منها».

وأضاف: «وقعنا اتفاقية مع (الياه سات) وشركة (آي ساي) العالمية، حيث سيتم إطلاق قمر صناعي مخصص للصور الفضائية الرادارية في النصف الأول من العام المقبل 2024»، مشيراً إلى أن «التعاون مع (الياه سات) يمنحنا القدرة كقطاع خاص للتفاوض مع كبريات الشركات العالمية، واستقطابها للسوق المحلية لبناء القدرات في الدولة، وليس فقط لاستقطاب التقنية».

وذكر الحوسني أن جزءاً من الاتفاق ينص على بناء آلية تصنيع الأقمار الاصطناعية داخل الدولة، في مقر شركة «الياه سات».

وقال إن «تصنيع القمرين الصناعيين الأولين يتم حالياً في مقر شركة (آي ساي) في فنلندا، وخلال عملية البناء يتم تدريب فرق العمل من شركتي (بيانات) و(الياه سات) لتمكين القدرات التصنيعية، وفي الوقت نفسه يتم بناء المراكز الخاصة بالتصنيع في موقع شركة (الياه سات)، لنصل إلى تصنيع أول قمر اصطناعي في النصف الأول من عام 2025».

• السنوات الـ4 المقبلة ستشهد إطلاق ما بين 7 و9 أقمار، منها 5 إماراتية الصنع.