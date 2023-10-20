إطلاق «المساعد الرقمي» لخدمة موظفي حكومة دبي

دشنت دبي الرقمية مبادرة «المساعد الرقمي» المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق الموظف الذكي، بما يمكّن موظفي حكومة دبي من الحصول على مجموعة من الخدمات التي يحتاجونها بأعلى قدر من الدقة والكفاءة. ويعدّ «المساعد الرقمي» مبادرة مبتكرة وفريدة من نوعها، تهدف إلى توظيف قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويرها، عبر دمجها ضمن تطبيق «الموظف الذكي»، بما يمكّن موظفي حكومة دبي من الحصول على مجموعة من الخدمات السهلة والسريعة، التي تتضمن الرد على الاستفسارات لنوعين من البيانات، الأول هو السياسات واللوائح والقوانين التابعة لدائرة الموارد البشرية بدبي، فيما النوع الثاني يتعلق بالبيانات الوظيفية الخاصة بالموظف والموجودة في قاعدة بيانات نظم الموارد الحكومية.

وتمتاز هذه المبادرة بأعلى شروط الخصوصية في ما يتعلق بالبيانات، مع مراعاة أفضل معايير الأمن السيبراني، وذلك من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل آمن، بحيث لا تتم مشاركة البيانات أو تخزينها مع أي جهة خارجية.