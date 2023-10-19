سهم أبوظبي الأول يقفز 2% بعد الكشف عن نمو قوي للأرباح بالربع الثالث

ارتفعت أسهم بنك أبوظبي الأول في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة تفوق 2% بعد الكشف عن نمو قوي بأرباحها بالربع الثالث من العام الجاري.

وبحلول الساعة 09.36 صباحا بتوقيت الإمارات، ارتفع سهم أبوظبي الأول بنسبة 2% ليصل إلى 13.5 درهم بتداولات بلغت قيمتها 12.13 مليون درهم.

جاء الأداء الإيجابي لسهم بنك أبوظبي الأول في صباح اليوم بعد أن كشف عن تحقيقه أداء قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58% على مستوى أساسي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022).

وارتفعت إيرادات البنك في تلك الفترة من العام الجاري بنسبة 38%، لتصل إلى 20.5 مليار درهم، مما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة.

وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 18.3%، كما سجل صافي أرباح الربع الثالث من عام 2023 بما قيمته 4.3 مليارات درهم، بزيادة تصل إلى 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك حتى اليوم، كما زادت الإيرادات بنسبة 27% إلى 7 مليارات درهم،

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12%، لتصل إلى 785 مليار درهم، مع نسب سيولة قوية، وارتفع إجمالي الموجودات إلى 7%، ليصل إلى 1.2 تريليون درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.

مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 45% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بفضل تنفيذ مجموعة من الصفقات القوية، وبناء العلاقات مع العملاء الجدد، والنمو المتواصل في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والمزايا المحققة من ارتفاع معدلات الفوائد، والأداء القوي لقسم الأسواق العالمية.