«إكسباند نورث ستار» يختتم فعالياته بمشاركة 1800 شركة من 100 دولة

اختُتم معرض «إكسباند نورث ستار» - أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، فعالياته أمس، بمشاركة واسعة لأكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة - بنجاح كبير شهد حضور شركات ناشئة رقمية، وشركات ناشئة سريعة النمو، وشركات مليارية، إضافة إلى نحو 1000 مستثمر يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أميركي، وممثلي صناديق استثمارية وشركات عائلية.

ويدعم المعرض أجندة دبي الاقتصادية في تحقيق قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، ضمن جهود ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

ويهدف معرض «إكسباند نورث ستار» الذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي، واستضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى دعم مسيرة تحول إمارة دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يواكب توجهات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأهدافها الاقتصادية بتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية عالمية، تتجاوز قيمتها مليار دولار بحلول عام 2033.

وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال معرض «إكسباند نورث ستار»، برنامج «انطلق في دبي Launchpad Dubai» الهادف إلى تسريع وتيرة نمو وتوسع شركات التكنولوجيا العالمية إلى دبي، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو، والشركات المليارية، عبر منصة واحدة تقدّم خدمات مثل التأشيرات، والخدمات المصرفية والقضائية، وخدمات الإسكان، والمهارات وغيرها.

ويعد جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في معرض «إكسباند نورث ستار»، المحطة الأساسية لبرنامج «انطلق في دبي»، ويستضيف أقساماً خاصة لشركاء البرنامج، ويتيح للشركات الرقمية المهتمة المحلية والعالمية بدء إجراءات الحصول على خدمات الشركاء، كما يوفر للشركات الرقمية التي تستوفي الشروط، الفرصة لتقديم طلب الحصول على «الإقامة الذهبية»، وإجراء اختبار اللياقة الطبية.

وشهد جناح الغرفة في معرض «إكسباند نورث ستار»، إقبالاً كثيفاً من الشركات الناشئة الراغبة في تأسيس أعمال في دبي، وبلغ عدد زوار الجناح أكثر من 4000 زائر، في حين بلغ عدد زوار أقسام برنامج «انطلق في دبي» من شركاء البرنامج نحو 1100 زائر ومهتم من الشركات الناشئة. وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دليلاً إرشادياً جديداً خلال مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار»، بعنوان «ابدأ عملك في مدينة نابضة: دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي».

ويتضمن الدليل المعلومات التي يحتاجها رواد الأعمال الذين يفكرون في الانضمام إلى منظومة وبيئة الاقتصاد الرقمي في دبي، ويهدف إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين وتزويدهم بالرؤى والتوجيهات اللازمة، للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها دبي.