«جمارك دبي»: أتمتة عمليات التدقيق بالذكاء الاصطناعي

أعلنت دائرة جمارك دبي عن إطلاق مشروع «أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي» الأول من نوعه عالمياً، وذلك خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023».

وذكرت الدائرة في بيان أمس، أن النظام المبتكر يهدف إلى تحويل التدقيق الجمركي إلى عملية آلية عبر أتمتة العمليات باستخدام «الروبوتات» المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليحاكي الذكاء البشري في استخراج البيانات من المستندات المتعلقة بالشحنات، ثم تصنيفها والتحقق من المعلومات وتحديدها كمخاطر محتملة وأتمتة قرارات المدقق حيال الحالات المختلفة، بما يعزز من كفاءة العمليات ويقلل من الزمن الذي يستغرقه التدقيق التقليدي.

وقال المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: «يؤكد النظام الجديد قدرات جمارك دبي على ابتكار برامج رقمية تعتمد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم هذا التطوير في دعم رؤية دبي للقطاع التجاري خاصة والاقتصادي بشكل عام، نحن نسير في الاتجاه الصحيح لريادة التحولات المستقبلية في القطاع الجمركي ولدينا خبرات فائقة في استشراف مستقبل القطاع ومتطلباته، ونقوم في جمارك دبي بتقديم خدمات استباقية تفوق التوقعات وتدعم العائد على الأعمال للتجار والشركات».