تخريج دفعتين من «برنامج قيادات الأمن الإلكتروني»

احتفلت «دبي الرقمية» بتخريج الدفعتين الثانية والثالثة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني «CISO Executive Program»، الذي يأتي ضمن مبادرة «سايبر نود»، إحدى مبادرات مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2023».

ويسعى البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات القياديين في مجال الأمن الإلكتروني بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، كما يشكل فرصة كبيرة للمسؤولين في مجال الأمن الإلكتروني في الإمارة، ويركز على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على شهادة «قائد الأمن الإلكتروني CISO».