تعاون بين «مصدر» و«هواوي» لتسريع مسار الحياد المناخي

أعلنت مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام في أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي»، للإسهام في تسريع المسار الوطني لدولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي.

ووقع مذكرة التفاهم خلال معرض «جيتكس غلوبال 2023»، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر، محمد البريكي، والنائب الأول لرئيس القطاع العام في «هواوي» - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، صفدر نذير.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعارف وبناء القدرات لدعم مسارات التنمية صفرية الانبعاثات، والإسهام في تقليل البصمة الكربونية للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة مصدر، وتشجيع تبني أنظمة المعلومات والاتصالات منخفضة الانبعاثات، من خلال «إطار عمل مقار العمل صفرية الانبعاثات» الذي أصدرته «هواوي» في وقت سابق هذا العام، لمساعدة المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة في أنظمة وعمليات تقنية المعلومات والاتصالات، والتخطيط لتحوّلها نحو مصادر الطاقة النظيفة.