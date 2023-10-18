«الطاقة» تعرض مشروعاتها التكنولوجية المبتكرة خلال «جيتكس»

تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال مشاركتها في معرض «جيتكس»، مجموعة متنوعة من المبادرات والمشروعات التكنولوجية المبتكرة التي تعكس جهودها المتميزة في التحول الرقمي.

وتعرض الوزارة ضمن «منصة الحكومة الاتحادية» في المعرض، أحدث التطبيقات والحلول الرقمية الذكية - في أعمالها وخدماتها للمتعاملين - المتوائمة مع تطلعات الحكومة والمتعاملين، واستراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وما يحقق سعادة المتعاملين وجودة إنجاز معاملاتهم، وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية، وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.

كما تستعرض الوزارة، المركز الافتراضي لسعادة المتعاملين في الفضاء الرقمي ثلاثي الأبعاد بخاصية «ميتافيرس» الذي يمكن المتعاملين من الحصول على خدماتهم بالحضور الافتراضي، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي وتقديم المستندات ودفع الرسوم وطلب المعلومات، من خلال تعزيز الدمج بين العالم الواقعي والافتراضي.

وتستعرض الوزارة، كذلك، مجموعة من المنصات المختصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، والتي تمثل منظومة مبتكرة وقاعدة معلوماتية شاملة، يتم من خلالها عرض وتبادل المعلومات والمعرفة، بالاستناد إلى التقنيات الحديثة وتُعنى بالارتقاء بمنظومة العمل، بما يدعم اقتصاد الدولة، إضافة إلى دعم منظومة خدمة العملاء والرفاهية وجودة الحياة.

كما تسلط الوزارة خلال «جيتكس 2023» الضوء على موقعها الإلكتروني المتميز بشكله الجديد وخدماته المتنوعة www.moei.gov.ae، وتم تطويره بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والتصاميم العصرية المبتكرة المبسّطة التي تتيح سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة، إضافة إلى تطبيقها الذكي الذي يضم مجموعة من الخدمات والميزات التي تعزز رفاهية المتعاملين مع الوزارة، حيث يهدف التطبيق إلى إجراء المعاملات كافة بيسر وسهولة وأمان، من خلال تصميم يجمع بين الابتكار في استخدام التكنولوجيا، وتقديم أفضل تجربة للمستخدم، فضلاً عن عرض مبادرة التواصل مع المتعاملين عبر تطبيق «واتس أب» والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، التي تتيح لمتعاملي الوزارة والشركاء من الجهات الحكومة والقطاع الخاص، التواصل الفعّال مع الوزارة بطريقة مرنة وسهلة على مدار الساعة.