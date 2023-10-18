منصور بن محمد: تجربة التحوّل الرقمي في الإمارات ودبي نموذج مُلهِم يُحتذى به عالمياً

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أنه «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت تجربة التحول الرقمي في دولة الإمارات ودبي نموذجاً ملهماً يحتذى به عالمياً، خاصة فيما يتعلق بصناعة المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمتعاملين في مختلف الدوائر الحكومية والمحلية والاتحادية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية».

ونوّه سموه بالمشاركة العالمية الضخمة في «جيتكس غلوبال»، وقال إنها «تعكس مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي للتكنولوجيا وصناعة المستقبل»، مثمناً الأثر الإيجابي للحدث كمنصة حيوية تفتح فرصاً غير محدودة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تخدم تطوير مختلف القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، لفعاليات الدورة 43 من معرض «جيتكس غلوبال»، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة التي رافقه خلالها المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، وعدد من كبار المسؤولين، على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية في الحدث التقني الأهم على مستوى العالم.

وحرص سموه على زيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في دورة هذا العام، حيث توقف أمام جناح شركة «افايا» العالمية لحلول تبسيط الاتصالات والتعاون الرقمي، حيث استمع سموه من مسؤولي الشركة إلى شرح حول ما يضمه جناحها من حلول تقنية لتسريع العمليات وتعزيز الابتكار وتحسين مرونة الأعمال.

كما توقف سموه أمام جناح شركة «سيسكو» الرائدة على مستوى العالم في مجال حلول تقنية المعلومات. وشملت زيارة سموه أيضاً جناح شركة «إتش بي سي - HBC» الرائدة في مجال تصنيع منتجات الحلول الذكية، كذلك زار سموه جناح شركة «netcracker» المتخصصة في توفير النطاق العريض وخدمات الإنترنت والتلفزيون والهاتف في عدد من دول العالم.

وشملت زيارة سمو رئيس مجلس دبي الرياضي عدداً من الأجنحة العالمية الأخرى المشاركة في المعرض، منها جناح شركة «فورس بوينت» الشركة الرائدة في مجال الحلول الأمنية الإلكترونية، وجناح شركة «سوفوس» العالمية في مجال الأمن السيبراني، وجناح شركة «أكرونيس» العالمية والمتخصصة في مجال تطوير تقنيات السُحُب الإلكترونية، وتخزين المعلومات، وتوقف سموه أمام جناح شركة «sentinelone» الرائدة في توفير مراكز البيانات والشبكة السحابية لمساعدة المؤسسات على تأمين أصولها بسرعة وببساطة، كما اطلع سموه من مسؤولي جناح شركة «splunk awe» على ما تقدمه الشركة من حلول تقنية في مجال الأمن السيبراني.

كذلك زار سموه الجناح الجزائري المشارك في المعرض، حيث اطلع سموه من مسؤولي الجناح على أحدث الحلول التقنية والتكنولوجيا الرقمية التي يعرضها الجناح.

وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، عدداً من أجنحة الجهات المحلية المشاركة في المعرض العالمي، حيث اطلع سموه على مجموعة من المشاريع المبتكرة الداعمة لتقديم خدمات مبتكرة للمتعاملين، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتوقف سموه عند جناح «اتصالات»، حيث أبدى سموه إعجابه بما يضمه الجناح من أحدث التقنيات والابتكارات التي تعرض للمرة الأولى، منها طائرة ذاتية القيادة تعمل بدقة فائقة في تحديد الموقع، فضلاً عن تقنيات حديثة لعربة تسوق ذكية، وغيرها من الحلول التقنية المتطورة.

كذلك شملت زيارة سموه جناح مجلس الأمن السيبراني، حيث تابع شرحاً حول تجربة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال التحوّل الرقمي الآمن وسبل التصدي للهجمات والتحديات السيبرانية المحتملة، وفق منظومة رقمية فائقة التطور تعتمد على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الزيارة أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لكل الجهود المساهمة في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للفعاليات العالمية الضخمة، وما تثمره تلك الجهود من استضافة وتنظيم أكبر وأهم المعارض الدولية على أرض الإمارة كما هي الحال مع معرض «جيتكس غلوبال»، أحد أهم الأحداث المتخصصة في قطاع التكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم، مؤكداً سموه قوة الشراكات التي تجمع دبي بأهم وأبرز صُناع ومطوّري التكنولوجيا حول العالم، ومثنياً على تكامل أدوار الدوائر والمؤسسات الوطنية في مضمار التحول الرقمي لرسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع التكنولوجي والرقمي، بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية الأخرى في إطار خطة التحول الرقمي الشامل لدبي.

رئيس مجلس دبي الرياضي:

• شراكات قوية تجمع دبي بأهم وأبرز صُناع ومطوّري التكنولوجيا حول العالم.

• المشاركة العالمية الضخمة في «جيتكس» تعكس مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا وصناعة المستقبل.