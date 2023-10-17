شرطة دبي تعزز الأمن بـ «البحرية الفارهة» و«ذاتية القيادة»

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر منصتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، مواصفات دوريتها «البحرية الفارهة»، الهادفة إلى سرعة الاستجابة للبلاغات البحرية وعمليات الإنقاذ الفورية والطارئة.

وأكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن عرض الدورية البحرية خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على عرض أحدث ابتكاراتها في مجال تعزيز الأمن والأمان، وسرعة الاستجابة للبلاغات.

وأشار اللواء الرزوقي إلى أن شرطة دبي ستعرض أيضاً، خلال فعاليات المعرض على مدار أيامه المقبلة، العديد من الابتكارات والتقنيات والخدمات الحديثة الهادفة إلى تعزيز دور شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز أمنه.

وحول الدورية البحرية الفارهة، أكد مدير مركز شرطة الموانئ، العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، أن الدورية تعتبر من ضمن السيارات البحرية الفارهة، وتعتبر إضافة نوعية للإسهام في جهود الإنقاذ التي تنفذها فرق الأمن والإنقاذ البحري، من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، لما لذلك من أهمية بالغة في إنقاذ حياة الناس.

وتتمتع الدورية البحرية الفارهة بمميزات، أبرزها القدرة على الانطلاق بسرعة تصل إلى 45 عقدة في الساعة، وتحتوي على محرك أوتوماتيكي ذي أربع سرعات سعته 1800 سي سي، فيما يصل الوزن الكلي للدورية إلى 320 كجم، والوزن الأقصى 625 كجم، وتتسع لراكبين.

ولفت العميد السويدي إلى أن الدورية سيتم استخدامها في القنوات المائية ومناطق البحيرات والجزر والمناطق السياحية، وذلك في إطار الجاهزية الدائمة للتعامل مع مختلف البلاغات البحرية والطارئة، وعلى مدار الساعة. وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 أيضاً عن دوريتها «الأمنية ذاتية القيادة»، الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان في المناطق السكنية. وقدم الملازم راشد بن حيدر، من الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، شرحاً حول مواصفات الدورية الصديقة للبيئة، التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل.

وأوضح أن الدورية مخصصة للمناطق السكنية، والهدف منها تعزيز التغطية الأمنية من خلال ما تتضمنه من كاميرا حديثة، تتميز بالقدرة على التقاط الصور ضمن 360 درجة، مبيناً أن الدورية لديها القدرة أيضاً من خلال التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي على رصد السلوكيات الإجرامية، والتعرف إلى الوجوه، وقراءة أرقام السيارات.

وتحتوي على متنها طائرة بدون طيار، تستخدم في الوصول إلى المناطق التي لا تستطيع الوصول إليها حال تطلب الأمر ذلك.

خالد الرزوقي:

• «شرطة دبي ستطرح خلال المعرض تقنيات حديثة تعزز دورها في إسعاد وتعزيز أمن المجتمع».