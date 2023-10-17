«غيّاث» يتنبأ بالمخاطر رقمياً

تستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2023»، التطورات التي طرأت على مشروعيها الرقميين الذكيين للنظام المتكامل، وهما نظام «غياث» الرقمي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومنصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكية (PaCE)، المنصة المتطورة لإدارة بيانات المؤسسة والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

ويعتبر «غيّاث» لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نظاماً رقمياً ذكياً متكاملاً، يسمح بالربط مع أنظمة وتطبيقات مختلفة، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقق التكامل بين أنظمة المؤسسة والشركاء الاستراتيجيين، ويهدف إلى تحقيق الاستباقية والمرونة المؤسسية واستدامة الأعمال، حيث يتيح «غياث» للعاملين إدارة الطوارئ والمخاطر بفاعلية وحرفية من خلال منصات البيانات، وتبادل المعلومات والموارد أثناء الطوارئ عبر منصة بيانات مركزية بمؤشرات الوقت الفعلي لحالة الموارد الحيوية، والرؤية الإحصائية، وجاهزية المنشآت، والتقارير والبيانات الموجزة لصانعي القرار، ما يمنحه القدرة الفائقة على التنبؤ بحدوث المخاطر من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق خطط الطوارئ والاستجابة بفاعلية للخروج من الأزمات بتعافٍ مميز وبأقل الخسائر.

وتستعرض المؤسسة خلال المعرض برنامجها منصة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكية (PaCE)، باعتبارها منصة متطورة لإدارة بيانات المؤسسة والتحليلات والذكاء الاصطناعي، وتربط عملية صنع القرار بسلاسة على المستوى الداخلي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إذ يتيح البرنامج إمكانية إنشاء نظام بيئي ديناميكي، حيث يتلاقى الاتصال والسياق والاستمرارية لتحقيق النجاح. وتمتلك المؤسسة العديد من لوحات المعلومات، ومراكز البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تساعد على اتخاذ القرار والتنبؤات لتوفير نظام صحي مستدام وفعال.