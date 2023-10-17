دبي تشهد نمواً بنسبة 20% في تمويل الشركات الناشئة

حققت حاضنة الأعمال «in5» المتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، والتابعة لمجموعة «تيكوم»، إنجازاً جديداً مع تسجيلها نمواً بنسبة 20% في إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة، ليصل بذلك إجمالي التمويلات التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة إلى أكثر من 2.9 مليار درهم، ما يرسّخ مكانة دبي الرائدة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وشهدت الحاضنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة الجديدة، حيث انضمت 120 شركة جديدة إلى الحاضنة، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 850 شركة ناشئة.

ويعد ذلك بمثابة إضافة شركة ناشئة جديدة إلى «in5» كلّ يومين بين يناير وسبتمبر 2023.

وذكرت الحاضنة في بيان أمس، أن الإعلان عن تلك الإنجازات جاء خلال مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار 2023» للشركات الناشئة والمستثمرين، الذي يُقام في دبي في الفترة بين 15 و18 أكتوبر في «دبي هاربر».

وقال النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم - مدينة دبي للإعلام»، ماجد السويدي، إن «الشركات الناشئة ورواد الأعمال يلعبون دوراً محورياً في رسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي، ونشر ثقافة قائمة على الابتكار، وضمان النمو المستدام في شتى المجالات والقطاعات الحيوية».

• إضافة شركة ناشئة جديدة إلى «in5» كلّ يومين بين يناير وسبتمبر 2023.