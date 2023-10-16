اتفاقية لتمويل الشركات الناشئة في الاقتصاد الدائري

أبرم بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي، ومركز الابتكار «إنتيسا سان باولو»، اتفاقية استراتيجية مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، لتعزيز اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتصميم منظومة للاقتصاد الدائري في الدولة. ووقّع الاتفاقية الإطارية وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ورئيس قطاع صيرفة الشركات والاستثمار في IMI بمجموعة «إنتيسا سان باولو»، ماورو ميتشيلو، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار «إنتيسا سان باولو»، باولو ماريا فيتوريو غراندي. وقال عبدالله بن طوق: «تولي حكومة دولة الإمارات أهمية كبيرة للتحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة».