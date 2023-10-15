حمدان بن محمد: دبي على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية للعالم

أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالنتائج التي حققها اقتصاد إمارة دبي في النصف الأول من عام 2023، حيث نما بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم، بما يعكس الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمرحلة المقبلة، على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة اقتصادية عالمية.

وقال سموه: «النمو المتسارع لاقتصاد دبي هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته بالاستثمار في الإنسان، وتوفير المقومات اللازمة لإقامة اقتصاد مزدهر، وترسيخ دعائم بيئة استثمارية جاذبة ومرنة ودائمة التطور».

وأضاف سموه: «النتائج المبشّرة خلال النصف الأول من العام الجاري، جاءت منسجمة مع المسار العام لأجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، وتكريس الموقع الرائد لدبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وقال سموه في تغريدة على موقع «إكس»، أمس: «حقق اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم. نشكر كل فرق دبي التي تعمل بكل جد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حدّدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة في أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة دبي عاصمة اقتصادية للعالم».

وجاء الأداء الإيجابي للاقتصاد من خلال النمو المتحقق في قطاع النقل وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية، وقطاع المعلومات والاتصالات وأنشطة الصناعات التحويلية، حيث أسهمت مجتمعة بنحو 93.9% من النمو المتحقق. وجاء في طليعة هذه المجموعة، قطاع النقل والتخزين الذي أسهم بنسبة 42.8% من النمو المتحقق، يليه نشاط التجارة مسهماً بنسبة 12.9%، ومن ثم قطاع الأنشطة المالية الذي أسهم بنسبة 9.9%، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في هيئة دبي الرقمية. وتحقق هذا الأداء نتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني بنسبة 3.6% في العام الجاري.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «في ظل هذا النمو الاقتصادي المستدام، فإننا نشهد زخماً متواصلاً يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويأتي نتيجة مباشرة للتنسيق المشترك مع مختلف الأطراف والشركاء، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وحول هذه النتائج، قال مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «النمو المتحقق في النصف الأول من 2023 يعكس الأداء الكلي للمنظومة الاقتصادية في دبي، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي بتهيئة كل الظروف لتشجيع وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاع الأعمال، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية، وتعزيز التحول الرقمي في اقتصاد دبي. والأرقام اليوم تعبّر عن نجاح كبير في تحقيق الأهداف، كنتاج استراتيجية متكاملة أرست معالمها قيادة حكيمة برؤية أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات».

وحقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 53.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023 لينمو بنسبة 1.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث أسهم بنسبة 23.9% من مجمل الاقتصاد، وبنسبة 12.9% من مجمل النمو المتحقق. ويعد نشاط التجارة من الأنشطة الحيوية التي يتميز بها اقتصاد إمارة دبي، ويسهم بشكل فعّال في تحقيق الاستدامة والازدهار الاقتصادي للمنطقة.

وحقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 10.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 31.4 مليار درهم، ومسهماً بنسبة 42.8% من مجمل النمو المتحقق. ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع، وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين، وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع، والأنشطة الداعمة لها.

ويعد نشاط النقل الجوي الأكثر إسهاماً في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث ارتفع أداؤه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية التي نما عدد الركاب على متنها في النصف الأول بما نسبته 56%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وحقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 9.2% في النصف الأول من عام 2023، بقيمة مضافة بلغت نحو 7.9 مليارات درهم، بإسهام مئوي بلغ 3.5% في مجمل الاقتصاد، وبنسبة 9.5% في مجمل النمو المتحقق للفترة. وتشير البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة، إلى أن أعداد الزوار الدوليين نمت بنسبة 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة التي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي وجهة مفضلة لزيارة في العالم.

وأظهر تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في هيئة دبي الرقمية، نمو نشاط العقارات بنسبة 3.6%، مسهماً بنسبة 8.2% في مجمل الاقتصاد، وبنسبة 9.2% في مجمل النمو المتحقق نتيجة لنمو المبيعات العقارية في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، بفضل مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.

وحققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 2.7% في النصف الأول من عام 2023، مسهمة بما نسبته 11.9% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 26.6 مليار درهم، مسهمة بنسبة 9.9% في مجمل النمو المتحقق. وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى نمو حجم الائتمان والودائع بمتوسط 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

المعلومات والاتصالات

حقق نشاط المعلومات والاتصالات نمواً في النصف الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 3.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 9.6 مليارات درهم، ومسهماً بنسبة 5% من مجمل النمو المتحقق.

إلى ذلك، حققت بقية الأنشطة الأخرى في الاقتصاد، نمواً خلال النصف الأول بنسبة 0.7%، وأسهمت مجتمعة بنسبة 6.1% من النمو المتحقق.

ولي عهد دبي:

• النمو المتسارع لاقتصاد دبي هو ثمرة رؤية محمد بن راشد.

• النتائج المبشّرة خلال النصف الأول جاءت منسجمة مع المسار العام لأجندة دبي الاقتصادية (D33).