«جافزا».. «بطل الصناعة» في المنطقة

حصلت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» على مجموعة من الجوائز، خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إف دي آي» للمناطق الحرة العالمية المرموقة لعام 2023، التي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز».

وأفادت «جافزا» في بيان أمس، بأنها فازت بـ«جائزة التميز في الاستدامة» و«جائزة التميز في الحوافز غير المالية» على مستوى العالم، إلى جانب حصولها على لقب «بطل الصناعة على مستوى الشرق الأوسط»

وقال المدير التنفيذي للعمليات والمجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد، في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي، إن «(جافزا) تلتزم بدورها كواحدة من أبرز المناطق الحرة في العالم وأول منطقة حرة تأسست في دولة الإمارات عام 1985».