دبي ثاني أكثر وجهة طلباً في العالم خلال أشهر الصيف

حلّت دبي في المركز الثاني ضمن قائمة أكثر 10 وجهات دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران والإقامات الفندقية معاً خلال أشهر الصيف في الفترة بين يونيو وأغسطس من العام الجاري، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم.

وتفوقت مدينة دبي في مؤشري البحث عن رحلات طيران وإقامات فندقية على وجهات مثل باريس ونيويورك اللتين حلتا في المركزين الثالث والرابع، فضلاً عن وجهات أمستردام وبرشلونة ولشبونة وروما وبانكوك وإسطنبول على التوالي، فيما حلّت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل».

وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 76 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي كشفت عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 9.83 ملايين سائح دولي خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023، مقارنة بـ8.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو جاوزت 21%، ومقابل 9.58 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيدـ19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

وبحسب بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه مؤشرات كل من: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

• 9.83 ملايين سائح استقبلتهم دبي في ستة أشهر.