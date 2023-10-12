«دبي للاقتصاد الرقمي» تطلق المرحلة الأولى من أكاديمية تدريب الإماراتيين

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، المرحلة الأولى والمتطوّرة من أكاديمية تدريب الإماراتيين، بعد إطلاقها في نهاية أغسطس الماضي المرحلة التأسيسية من الأكاديمية.

وتعتبر أكاديمية تدريب الإماراتيين برنامجاً تدريبياً إلكترونياً حديثاً لتطوير مهارات البرمجة وتطبيقات الهاتف المحمول، يستهدف الإماراتيين ضمن مبادرة «طَبِّق في دبي».

وتهدف المبادرة، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تعزيز منهجيات التفكير الاستباقي، لدى الشباب وروّاد الأعمال الرقمية، وكيفية تحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات الهواتف، وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.

وأفادت «الغرفة» في بيان، بأنه عقب مرحلة تأسيسية بدأت في أغسطس، تنطلق المرحلة الأولى والرئيسة من البرنامج لتوفر رحلة تعليمية شاملة تنقسم إلى مسارين: تطوير تطبيقات نظام «أندرويد»، وتطوير تطبيقات نظام «آي أو إس».

ويمكن للمشاركين اختيار إكمال أحدهما أو كلاهما، وعند الانتهاء يكونون مؤهلين للتقدم للحصول على شهادة تقنية رقمية متقدمة «Nanodegree».

وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، إن «أكاديمية تدريب الإماراتيين حققت أصداء إيجابية للغاية وإقبالاً كبيراً، وفي ضوء هذا النجاح، ستقدم المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي حول تطوير المهارات الرقمية منهجاً دراسياً متعمقاً وجذاباً حول أساسيات تطوير التطبيقات الذكية وصولاً إلى إتقان تصميمها».

وأضاف أن «إطلاق المرحلة الجديدة من الأكاديمية، يأتي تماشياً مع مبادرة (طَبِّق في دبي) ودعماً لتوجيهات حكومة الإمارة الاستشرافية لتطوير البرامج القادرة على تحويل دبي إلى وجهة رائدة في القطاع الرقمي العالمي».

وتبدأ المرحلة الأولى بأساسيات تطوير تطبيقات أنظمة التشغيل، وتركز على تزويد المشاركين بالمهارات التقنية ومهارات تجربة المستخدم وواجهة المستخدم اللازمة لتطوير التطبيقات حتى يصل المشاركون من مرحلة متقدمة في مجال تطوير التطبيقات.

وتتميز هذه المرحلة بمنهاج شامل يتضمن دورات تدريبية متخصصة تشمل لغات البرمجة لأنظمة التشغيل، وتصميم تطبيقات أنظمة التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

ويهدف المنهاج إلى إعداد مطوّرين ذوي خبرة جيدة ومهارة تقنية عالية، يتمتعون بفهم عميق للسوق واحتياجات المستخدمين، وقدرة على مواجهة تحديات العالم الحقيقي في مجال تطوير التطبيقات. يشار إلى أن مبادرة «طَبِّق في دبي»، تسعى إلى تدريب وتأهيل أكثر من 1000 إماراتي على أساسيات البرمجة، وابتكار تطبيقات الهاتف المحمول، ونماذج إنشاء الأعمال.