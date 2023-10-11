دبي تطلق حاضنة لتطوير تشريعات وسياسات الاقتصاد الدائري

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ممثلةً في مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين الذي يدشن فعاليات أسبوع الاستدامة 2023، الذي تنظمه الغرفة، وتستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل.

وشهدت الفعالية إطلاق مركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة الشركات العاملة في دبي على تطوير وعرض أفكارها وتوصياتها المتعلقة بسياسات وتشريعات الاقتصاد الدائري. وستتولى لجنة من خبراء الاقتصاد الدائري، يمثلون الهيئات والإدارات الحكومية المعنية، والهيئات الاقتصادية والمهنية والأوساط الأكاديمية، مراجعة تطوير المقترحات وتقديمه إلى الهيئات الحكومية المعنية لدراستها واعتمادها.

وجاء تنظيم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين تحت شعار «تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي: منظور الرؤساء التنفيذيين»، واستقطبت كوكبة من الرؤساء التنفيذيين، وفرق الإدارة العليا من شركات متنوعة تشكل جميع قطاعات الأعمال لمناقشة، بل تسريع التحول نحو اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وركز حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين على الدور المهم الذي يلعبه مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف الحياد المناخي، والتركيز على الفرص الناشئة من التحول باتجاه الطاقة النظيفة. ويسهم تحقيق الحياد المناخي في إعادة تشكيل اقتصاد دبي، وخلق فرص جديدة في السوق، وإيجاد سبل مستدامة لخلق القيمة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يشكّل حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة نحو توحيد جهود القطاع الخاص، ودعم الشركات في تسريع انتقالها إلى الحياد المناخي. ويحرص مركز أخلاقيات الأعمال على مساعدة أعضاء الغرفة على مواكبة أعلى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال مبادرات تشمل أسبوع الاستدامة، وبرنامج علامة الغرفة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري الجديد».