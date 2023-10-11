«النقد الدولي» يرفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 4 % في 2024

توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، ترتفع إلى 4% في العام المقبل. وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في عام 2023، ترتفع إلى 3.7% في عام 2024.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر، أمس، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية، إن «الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، و7.7% خلال العام المقبل».

وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2% في عام 2023، ترتفع إلى 3.4% في العام المقبل.