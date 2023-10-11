«الآيزو» لـ «ديوا» في إدارة الامتثال

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على شهادة الجودة العالمية «الآيزو» في إدارة الامتثال، تقديراً لتطبيق الهيئة لكل القوانين والتشريعات والمتطلبات المعمول بها في جميع أعمالها.

وتعتبر الهيئة من أولى الجهات المحلية والعالمية التي تحصل على هذه الشهادة.

وتسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، الشهادة من فريق شركة «مكتب فيريتاس» في المكتب الرئيس للهيئة.

وقال الطاير: «إن الهيئة تلتزم بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية في مجالات عملها، وممارسة أعمالها وعملياتها بطريقة شفافة وأخلاقية، وفقاً للقوانين الاتحادية المعمول بها في الإمارات ودبي».