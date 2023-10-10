5.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 5.2 مليارات درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 356 مبايعة بقيمة 4.82 مليارات درهم، منها 75 مبايعة لأراضي بقيمة 2.37 مليار درهم، و281 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 2.45 مليار درهم.

وسجلت الرهونات 267.79 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 132.7 مليون درهم، كان أهمها في منطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 50 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، ثم مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 28.7 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 37.32 مليون درهم، والثالثة منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 315.28 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 39.89 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 58.21 مليون درهم، والثالثة منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 22.54 مليون درهم.